Найдены останки азербайджанского военного

Поисковые группы, состоящие из военнослужащих Вооруженных сил, с участием сотрудников органов военной прокуратуры и Службы государственной безопасности проводят систематическую работу по поиску пропавших азербайджанских военнослужащих.

Как сообщили haqqin.az в Военной прокуратуре, в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками СГБ, было обнаружено тело еще одного военнослужащего, солдата Вердиева Эльданиза Рабиль оглу, личность которого установлена, приняты необходимые меры для передачи тела.

«Продолжается выполнение оперативно-следственных мероприятий с целью установления местонахождения других пропавших военнослужащих, поисковые группы ведут интенсивную работу», - говорится в сообщении прокуратуры.