Трагическая гибель Сираджа Аббасова и репортера Магеррама Ибрагимова разбередила кровоточащую рану – драматические последствия карабах ского конфликта. С начала этого года, согласно отчету международной журналистской организации «Репортеры без границ», С.Аббасов и М.Ибрагимов стали первыми погибшими в горячей точке журналистами. Беззаветная, отважная и в какой-то мере фатальная профессия журналиста, когда зачастую приходится ходить по непрочному канату над глубокой дьявольской огненной бездной, особенно в нашем новом постлиберальном мире, не признающем правил и ценности человеческой жизни, - это, возможно, единственное доставшееся в наследство от либеральной эры впечатляющее донкихотство. Все остальное в политическом истеблишменте насквозь прогнило черствым цинизмом.

В сегодняшнем мире журналисты погибают не только ради и во имя правды, а чтобы донести до всех остальных людей последние вести. Обычные вести. А в случае с Аббасовым и Ибрагимовым вести о пропавших без вести. Недавно в Кельбаджаре обнаружили братскую могилу в упор расстрелянных армянскими солдатами в период первой карабахской войны азербайджанцев, которые не успели покинуть места проживания своих предков. Журналисты спешили к этой братской могиле. Не подозревая, что их самих поджидает коварная смерть. Оставляя азербайджанские земли, армянские солдаты хаотично, в спешке и с жаждой новой крови, новой смерти расставляли на всех путях мины. Тысячи мин остались и после первой войны, Карабах так и не стал землей мира и согласия. И на все отчаянные требования и просьбы о минных картах на этих землях армяне отвечают гнусным и преступным отказом. Ради новых жертвоприношений духу смерти, чтобы кровь взмывала в небо и орошала эту землю. Так хочет журналист Пашинян, ставший деспотичной властью.

В капкан смерти угодили и наши коллеги, коллеги самого Пашиняна. Первые журналисты, погибшие в последний год в горячей точке. И Карабах, как и вся армяно-азербайджанская граница, все еще остается горячей точкой, несмотря на все увещевания политиков. Взрываются мины, свистят пули. Погибают люди. Значит, война продолжается.

В 2020 году и в первой половине нынешнего года журналисты погибали в борьбе с коррупцией, организованной преступностью, с нами расправлялись даже после статей о загрязнении окружающей среды. Журналистов убивали в Мексике, Ираке, Афганистане, Индии, Пакистане. Чтобы отнять право у людей узнавать правду. В прошлом году иракская власть, несмотря на громкий консолидированный демарш мирового сообщества, привела в исполнении приговор об убийстве оппозиционного блогера Рухоллы Зама. Впервые за 30 лет был казнен журналист! И не эта ли казнь стала опасным предзнаменованием деградации человечества до политического и духовного средневековья?!