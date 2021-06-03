Минэкологии: Армения загрязняет трансграничные реки

Мониторинг, проведенный после 44-дневной Отечественной войны, и анализ проб воды, взятых в четырех трансграничных реках Азербайджана, протекающих через территорию Армении, установил, что их загрязнение превышают норму. Об этом сказал замминистра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, сообщает Trend.

По его словам, больше всего загрязнена река Охчучай (Зангиланский район).

«Туда сбрасываются сточные воды двух месторождений, расположенных в русле этой реки на армянской стороне. Биоразнообразие этой реки на грани уничтожения».

Керимов добавил, что армянская оккупация нанесла ущерб не только окружающей среде и природным ресурсам, но и водным ресурсам: «Ущерб продолжает наноситься и сегодня».