За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 123 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 406 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 4 человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 334539 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 326269 человек благополучно прошли лечение, 4933 пациента клиник скончались.

Лечение 3337 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3551620 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9585 - за минувшие сутки.