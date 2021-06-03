МИД: Вся ответственность за гибель журналистов ложится на Армению

Согласно совместной информации Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, утром 4 июня 2021 года транспортное средство, перевозившее членов съемочной группы, во время движения в направлении села Сусузлуг Кельбаджарского района подорвалось на противотанковой мине. В результате взрыва погибли два члена съемочной группы - оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышов, корреспондент Азербайджанского государственного информационного агентства Магеррам Ибрагимов, представитель Исполнительной власти района Ариф Алиев, еще 4 человека получили ранения. Об этом сообщается в информации пресс-службы Министерства иностранных дел.

В заявлении отмечается, что азербайджанская сторона постоянно поднимает в международной плоскости вопрос о том, что Армения, грубо нарушая международное гуманитарное право, в том числе Женевские конвенции 1949 года, целенаправленно устанавливает мины на территории Азербайджана: «Произошедшее в Кельбаджаре еще раз свидетельствует о том, что эти территории были целенаправленно заминированы Арменией на этапе принудительного отступления после контрнаступательных операций Вооруженных сил Азербайджана. Цель состоит в том, чтобы нанести как можно больший ущерб Азербайджану и создать дополнительные барьеры для гражданского населения, которое вернется в свои дома».

Напомним, некоторое время назад была задержана группа военнослужащих ВС Армении, которая, проникнув на территорию Азербайджана в Кельбаджарском направлении, пыталась совершить диверсию, заминировав дороги. Это еще раз показывает, что армянская сторона продолжает создавать серьезную угрозу жизни и безопасности военнослужащих и мирных граждан и стремится к эскалации напряженности в регионе. Такое поведение Армении является самым большим препятствием миру, безопасности и сотрудничеству в регионе.

Вся ответственность за то, что мирные граждане Азербайджана гибнут, подорвавшись на минах при выполнении своего служебного долга, ложится на Армению.

Обращаясь к международной общественности, призываем ее не закрывать глаза на грубое нарушение Арменией своих обязательств, в том числе на целенаправленную установку мин, и потребовать от Армении выполнения своих обязательств в рамках международного права.

Азербайджан примет все необходимые меры для обеспечения мира и безопасности».