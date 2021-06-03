Разработан новый подавляющий коронавирус препарат

Ученые Национальных институтов здоровья обнаружили, что новый экспериментальный препарат TEMPOL является многообещающим пероральным противовирусным средством для лечения COVID-19. TEMPOL может ограничить заражение SARS-CoV-2, ослабляя активность вирусного фермента, называемого РНК-репликазой. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Исследователи выяснили, что для оптимального функционирования РНК-репликазы (катализирует репликацию РНК) требуется два железосерных кластера (Fe-S-кластеры). TEMPOL разрушает эти кластеры и, как продемонстрировали специалисты в экспериментах, эффективно подавляет размножение коронавируса SARS-CoV-2.

Основываясь на предыдущих исследованиях TEMPOL на животных с другими заболеваниями, авторы исследования отметили, что разработанный препарат способен накапливаться в тканях, где размножается вирус (слюнные железы и легкие), в достаточных для терапевтического эффекта дозах.