Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 18:06

Есть такая странная профессия – военный журналист. Того, кто хоть раз выступил в этой роли, остался жив и не убоялся идти по такой стези – больше ничто не остановит. Даже если волею судьбы жизнь со временем свернет в другое русло, лязг боевой техники и артиллерийская канонада всегда будут звучать сигналом к бою. И что бы кто ни говорил, это вовсе не вопрос денег. Ни один военный журналист не рвется на войну ради денег. Деньги, конечно, нужны, но в этом случае не основное: есть – хорошо, нет – обойдемся. В конце концов имеется масса других способов заработать, кроме как пересекать линию фронта или подниматься в горы в колонне бронетехники.

У военной журналистики одна главная мотивация: рвутся бомбы, идет бой, гибнут люди, и мир должен знать об этом. Тот, кто прошел хоть одну войну, уже никогда не будет интересоваться официальными визитами, политическими баталиями, экономикой и социальными проблемами. Вся эта бытовуха, которую военкоры называют исключительно «паркетной», - слишком незначительная, слишком приземленная и рутинная. Война – это предел человеческих возможностей. Когда вы видели колонны мирных людей, бегущих от войны, бомбы, стирающие с лица земли целые города, боевые операции, меняющие карту мира – вас потом еще долго не буде интересовать всякая мелочь типа «в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества» и прочее бла-бла-бла. Странно, наверное, но война имеет определенную притягательность – просто потому, что на ней всей ясно, нет полутонов, и тот, кто прошел войну – тот пройдет все остальное. Военная журналистика – это высший пилотаж в профессии. Даже если журналист толком не умеет писать, его мастерство – вне всяких сомнений.

Но военная журналистика – это еще и риск. Не меньше, если не больше, чем у вполне себе боевых войск. Передвигающийся по территории конфликта журналист рискует больше, чем, скажем, артиллерист, который стреляет по целям с приличного расстояния, да еще и при помощи орудия, которое можно перемещать. Конечно, артиллерию могут накрыть, и даже маневренные самоходные установки, вроде «Града», тоже порой попадают под огонь. Это война. Но журналист бывает в разных местах, ездит десятки километров по дорогам, которые нередко простреливаются, и об этом никто не знает… Иногда опасности поджидают там, где их вроде не ждут, и вроде бы ничего не таит в себе угрозы… Война невероятно способствует росту всеобщей паранойи и подозрительности – кому-то не понравилось ваше лицо, кто-то решил, что вы слишком белобрысый, или, напротив, – слишком смуглый, кто-то решил, что вы странным образом появились не в то время не в том месте… И тогда грозят большие неприятности. И говорить в этом случае надо максимально честно и убедительно. Так, чтоб внимающий понял, что ТАКОЕ за пять минут не придумаешь. Нужно максимальное красноречие, но не перегибая, чтоб в вас не заподозрили высокое актерское мастерство. Переигрывать нельзя, и, возможно, в этот раз повезет… А еще на войне старуха с косой может подстерегать пишущую братию там, где, казалось бы, нет никакой угрозы – на собственной территории, где война была аж полгода назад и сейчас туда ездить безопаснее, чем в иные города за сотни км от линии фронта. Но там, где была война, нередко остаются минные поля, которые убивают и военных, и гражданских даже через годы после завершения боевых действий.