Дунья Миятович о гибели азербаджанских журналистов: необходимо разминировать затронутые конфликтом районы
Необходимо срочно очистить от мин районы, затронутые карабахским конфликтом, написала в своем официальном аккаунте в Twitter комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.
«Разрыв мины в Кельбаджаре, в результате которого погибли три человека, в том числе двое представителей СМИ, и несколько человек получили ранения, свидетельствует о настоятельной необходимости разминировать затронутые конфликтом районы Нагорного Карабаха посредством международного сотрудничества», - отметила Миятович.
The explosion of a landmine which killed three people, including two journalists, & wounded several others in Kalbajar shows the urgent need to demine the areas affected by the conflict in #NagornoKarabakh, including through international cooperation— Commissioner for Human Rights (@CommissionerHR) June 4, 2021