Дунья Миятович о гибели азербаджанских журналистов: необходимо разминировать затронутые конфликтом районы

Необходимо срочно очистить от мин районы, затронутые карабахским конфликтом, написала в своем официальном аккаунте в Twitter комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

«Разрыв мины в Кельбаджаре, в результате которого погибли три человека, в том числе двое представителей СМИ, и несколько человек получили ранения, свидетельствует о настоятельной необходимости разминировать затронутые конфликтом районы Нагорного Карабаха посредством международного сотрудничества», - отметила Миятович.