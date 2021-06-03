Financial Times: в мире рекордный рост цен на продовольствие

В мае мировые цены на продовольствие совершили рекордный рост за последнее десятилетие. Согласно расчетам ежемесячного индекса цен от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в мае этот показатель вырос на 40%. Об этом сообщает Financial Times.

Одним из факторов резкого роста цен на продовольствие остается растущий спрос на пшеницу и сою со стороны Китая, что подстегивает цены к росту. На рост цен также повлияла сильная засуха в Бразилии и растущий спрос на растительное масло в качестве сырья для производства биодизеля.

Отмечается, что глобальный рост цен на мировом рынке еще больше усилит продовольственную инфляцию в менее развитых странах.

Рост цен на продовольствие в ближайшие месяцы также будет обусловлен ростом расходов предприятий на зарплату сотрудникам, а также ростом стоимости транспортировки и доставки сырья.

«Стоимость транспортировки увеличивается из-за подорожания нефти, а поставки перегружены. Поэтому в системе существует большое давление, которое толкает цены вверх», – отмечает Кэролайн Бейн из Capital Economics.