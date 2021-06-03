Последнее предупреждение Лондонского суда: имена азербайджанских супругов, которые вывезли 14 млн фунтов
Лондонский суд дал еще одну неделю на отмену конфиденциальности имен супругов, которые незаконно вывезли из Азербайджана в Великобританию 20 миллионов долларов (14 миллионов фунтов стерлингов).
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на The Evening Standard, согласно решению, принятому судьей Высокого суда Лондона Фридманом, супругам отказано в пересмотре решения, вынесенного за неделю до этого судьей Вестминстерского магистратского суда об отмене конфиденциальности их имен.
В то же время судья дал их адвокату время до следующего судебного заседания для устного обоснования своей позиции. А следующее судебное заседание пройдет не ранее, чем через неделю.
Как сообщалось ранее, Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) ведет расследование в отношении супругов из Азербайджана, условно названных X и Y, обвиняемых в незаконном вывозе из Азербайджана в Лондон грязных денег на 14 миллионов фунтов стерлингов.
NCA не раскрывала имен супругов на основании запроса их адвокатов, но газета The Evening Standard подала иск с требованием раскрыть личность супругов. И в настоящее время этот иск находится на рассмотрении суда. NCA также присоединилось к требованию The Evening Standard и призвало к раскрытию имен ответчиков.
На прошлой неделе судья Вестминстерского магистратского суда Ванесса Барайтзер удовлетворила иск газеты и дала неделю на раскрытие имен X и Y. Но теперь Высокий суд Лондона отложил исполнение этого решения как минимум на неделю.
Судья Фридман заявил, что все доводы супругов по поводу отмены решения Вестминстерского суда необоснованны, но они имеют право еще раз высказать свою позицию на устных слушаниях. И до этого времени должна быть обеспечена защита анонимности.
NCA заявляет, что супружеская пара перевезла в Великобританию 14 миллионов фунтов стерлингов, полученных незаконным путем, используя сложные схемы и сеть многочисленных офшорных компаний. Их банковские счета на 6,5 миллиона долларов уже арестованы. В следующем месяце начнется процесс конфискации этих денег.
Супруги отрицают, что эти деньги были получены коррупционным путем, и пытаются через суд оспорить конфискацию денег на их банковских счетах. Согласно судебным документам, одна из компаний, которую супруги использовали для перевода 1,6 млн фунтов стерлингов на счета в Лондоне, в июне 2014 года арендовала частный самолет, чтобы перевезти группу из семи молодых мужчин и пяти молодых женщин на остров Ибица.