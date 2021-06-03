Последнее предупреждение Лондонского суда: имена азербайджанских супругов, которые вывезли 14 млн фунтов

19:08

Лондонский суд дал еще одну неделю на отмену конфиденциальности имен супругов, которые незаконно вывезли из Азербайджана в Великобританию 20 миллионов долларов (14 миллионов фунтов стерлингов). Как сообщает haqqin.az со ссылкой на The Evening Standard, согласно решению, принятому судьей Высокого суда Лондона Фридманом, супругам отказано в пересмотре решения, вынесенного за неделю до этого судьей Вестминстерского магистратского суда об отмене конфиденциальности их имен.

В то же время судья дал их адвокату время до следующего судебного заседания для устного обоснования своей позиции. А следующее судебное заседание пройдет не ранее, чем через неделю. Как сообщалось ранее, Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) ведет расследование в отношении супругов из Азербайджана, условно названных X и Y, обвиняемых в незаконном вывозе из Азербайджана в Лондон грязных денег на 14 миллионов фунтов стерлингов. NCA не раскрывала имен супругов на основании запроса их адвокатов, но газета The Evening Standard подала иск с требованием раскрыть личность супругов. И в настоящее время этот иск находится на рассмотрении суда. NCA также присоединилось к требованию The Evening Standard и призвало к раскрытию имен ответчиков. На прошлой неделе судья Вестминстерского магистратского суда Ванесса Барайтзер удовлетворила иск газеты и дала неделю на раскрытие имен X и Y. Но теперь Высокий суд Лондона отложил исполнение этого решения как минимум на неделю.