Госинформагентство Малайзии опубликовало статью сотрудника Muganbank

Статья на английском языке под названием «Краткий анализ рынка ценных бумаг Азербайджана» была представлена широкой читательской аудитории 4 июня. В презентации статьи говорится, что данный анализ направлен на информирование малазийских инвесторов и бизнес-организаций о финансовом климате Азербайджана и его перспективах.

Ознакомиться со статьей можно, перейдя по этой ссылке https://bernama.com/en/world/news.php?id=1968654

ОАО «Муганбанк» - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 42 филиала и 10 отделений ОАО «Муганбанк» в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО «Муганбанк» сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по международному развитию (USAID), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC) Инвестиционный фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD), Зеленый фонд для роста (GGF) и Европейский фонд Юго-Восточной Европы (EFSE).