Госинформагентство Малайзии опубликовало статью сотрудника Muganbank
В государственном информационном агентстве Малайзии BERNAMA опубликована статья сотрудника ОАО «Муганбанк», заведующего филиалом «Хаят», преподавателя Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эмина Асланова.
Статья на английском языке под названием «Краткий анализ рынка ценных бумаг Азербайджана» была представлена широкой читательской аудитории 4 июня. В презентации статьи говорится, что данный анализ направлен на информирование малазийских инвесторов и бизнес-организаций о финансовом климате Азербайджана и его перспективах.
Ознакомиться со статьей можно, перейдя по этой ссылке https://bernama.com/en/world/news.php?id=1968654
ОАО «Муганбанк» - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 42 филиала и 10 отделений ОАО «Муганбанк» в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО «Муганбанк» сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по международному развитию (USAID), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC) Инвестиционный фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD), Зеленый фонд для роста (GGF) и Европейский фонд Юго-Восточной Европы (EFSE).