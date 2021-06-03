Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда, министр Сахиль Бабаев в своем выступлении поблагодарил коллег за участие в этом важном мероприятии, посвященном продвижению устойчивого развития на основе принципов ООН и концепции достойного труда МОТ.

Председательствуя в Движении неприсоединения, Азербайджан вновь подтвердил свою приверженность Бандунгским принципам в этой важной миссии. Вооруженные конфликты, сопровождающиеся финансовым кризисом и ухудшением состояния окружающей среды, терроризмом, международной организованной преступностью и экстремизмом, продолжают оказывать негативное воздействие на миллионы человек во всем мире, сказал Бабаев.

С.Бабаев отметил разрушительное влияние пандемии коронавируса (COVID-19) на жизнь, занятость и благосостояние людей, рынок труда, число зараженных, достигшее более 170 миллионов человек во всем мире, и более 3,5 миллиона человек скончавшихся. Он также отметил, что Азербайджан продолжает усилия по мобилизации глобальной деятельности против пандемии. Также напомнил, что наша страна успешно провела саммит контактной группы Движения неприсоединения в мае 2020 года по этому вопросу. В то же время председатель Движения неприсоединения отметил, что в рамках 46-й сессии Совета ООН по правам человека по инициативе Азербайджана была принята резолюция «Обеспечение равного, разумного, своевременного и универсального доступа к вакцинам против COVID-19».

Министр рассказал о важной роли Движения неприсоединения в укреплении международного мира и безопасности, расширении сотрудничества. Он довел до внимания шаги, предпринятые правительством Азербайджана в направлении борьбы с пандемией. С.Бабаев отметил, что для снижения влияния пандемии на экономику, обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности был представлен комплексный социально-экономический пакет на сумму 3,5 миллиарда манатов, охватывающий почти половину населения. Он отметил, что в рамках кампании по вакцинации, начатой в январе этого года в стране, на сегодняшний день было использовано более 2,4 миллиона вакцин.

С.Бабаев довел до внимания важные меры, социальные реформы, предпринимаемые для дальнейшего улучшения инвестиционного и делового климата, расширения возможностей предпринимательства, усиления поддержки местного бизнеса на фоне экономических процессов в Азербайджане. Он рассказал о центрах DOST, созданных для прозрачного и эффективного предоставления социальных услуг через единую платформу. Он подчеркнул, что впервые в нашей стране переход на механизм автоматического назначения пенсий является достижением, способствующим повышению качества и модернизации социальных услуг. Он отметил, что особое внимание уделяется вопросам предотвращения неформальной занятости, улучшения навыков на рынке труда, обеспечения занятости и гендерного равенства, развития самозанятости.

Министр подчеркнул, что в ответ на военную провокацию Армении 27 сентября 2020 года азербайджанская армия провела контрнаступательные операции, освободив оккупированные территории нашей страны и одержав большую победу в 44-дневных боях. На освобожденных территориях начались работы по полной реконструкции и восстановлению с обеспечением всех необходимых людских и финансовых ресурсов.

На конференции было заслушано выступление генерального директора МОТ Гая Райдера. Были проведены обсуждения с участием руководящих лиц соответствующих структур стран Движения неприсоединения.

В конце конференции будет принята Декларация министров труда Движения неприсоединения.