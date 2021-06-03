Посольство Италии соболезнует в связи с гибелью азербайджанских журналистов

Посольство Италии в Азербайджане выразило соболезнования семьям представителей СМИ, погибших в результате разрыва мины в Кельбаджаре. Об этом говорится в официальном Facebook-аккаунте диппредставительства.

«Глубоко опечалены новостью о том, что Сирадж Абышев и Магеррам Ибрагимов погибли в результате разрыва мины в Кельбаджарском районе. СМИ продолжают платить высокую цену за войну и ее последствия. Приносим свои глубочайшие соболезнования семьям погибших», - говорится в заявлении итальянского дипведомства.

Напомним, утром 4 июня 2021 года транспортное средство, перевозившее членов съемочной группы, во время движения в направлении села Сусузлуг Кельбаджарского района Азербайджана подорвалось на противотанковой мине. В результате взрыва погибли два члена съемочной группы - оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышев, корреспондент государственного информагентства АзерТАдж Магеррам Ибрагимов, представитель Исполнительной власти района Ариф Алиев, еще 4 человека получили ранения.