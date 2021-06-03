Председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой республики в нашей стране Джахитом Багчи, сообщили haqqın.az в пресс-службе Госкомитета.

Поздравив посла с новым назначением, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев пожелал ему успехов в деятельности.

Председатель комитета довел до внимания, что азербайджано-турецкие отношения успешно развиваются во всех сферах, что эти связи еще более укрепляются за счет целенаправленной политики, проводимой руководителями обеих стран. Сафар Мехтиев выразил благодарность турецкому государству и народу, которые на всех уровнях оказали полную поддержку справедливому делу Азербайджана во время Отечественной войны. Он подчеркнул, что сегодня турецко-азербайджанская дружба, братство находятся на самом высоком уровне.

На встрече была представлена информация о реформах, осуществляемых под руководством президента Ильхама Алиева в таможенной системе страны, было отмечено, что за счет внедряемых новшеств обеспечивается прозрачность, в несколько раз увеличиваются средства, выплачиваемые из государственного бюджета, достигнуты важные успехи в борьбе с контрабандой.

Сафар Мехтиев выразил удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между таможенными органами двух стран, в частности рассказал о пользе обмена опытом для общего дела и перспективах развития взаимного сотрудничества.

Вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Турецкой республики в нашей стране Джахит Багчи выразил благодарность за встречу и поздравил с победой в Отечественной войне.

Посол отметил, что в период своей деятельности в Азербайджане приложит усилия, чтобы внести вклад в развитие наших связей во всех сферах, в том числе в таможенном деле, и подчеркнул важную роль таможенных органов в отношениях между двумя странами.

Затем на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.