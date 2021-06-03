Al Jazeera рассказала о погибших азербайджанских журналистах

Сайт пишет, что в результате попадания на противотанковую мину автомобиля КамАЗ погибли командированные в Кельбаджар Сирадж Абышев - оператор AzTV, Магеррам Ибрагимов - сотрудник госинформагентства АзерТАдж и местный чиновник. Еще четыре человека получили ранения.

Сайт международной телекомпании Al Jazeera рассказал о гибели азербайджанских журналистов в результате разрыва мины в Кельбаджаре.

Сайт приводит слова соблезнования министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, который в очередной призвал Армению передать карты с указанием заминированных территорий.

Ариф Алиев, председатель объединения журналистов Yeni Nesil, сказал изданию, что у репортеров должен быть доступ к картам заминированных территорий. «Я обвиняю международное сообщество и организации, - сказал Алиев Al Jazeera. - Прошли месяцы, а мы все еще не можем получить карты заминированных территорий».

Глава Союза журналистов Азербайджана Эльчин Шихлы обвинил армянское государство в «нарушении международного права». «Это означает, что Армения занимается терроризмом и саботажем на государственном уровне. Международное сообщество должно срочно отреагировать на этот вопрос», сказал он сайту.

Издание отмечает, что на момент публикации официальные лица Армении никак не прокомментировали произошедшее.