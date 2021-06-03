Путин: «У нас что, обязанность такая - всех кормить, что ли?»

«У нас есть, во-первых, контракт с Украиной по поводу прокачки нашего газа. Мы в течение ближайших пяти лет будем прокачивать до 40 млрд куб. метров. В лучшие годы прокачивали, по-моему, чуть ли не до двухсот, - сказал Путин. - Ну, если бы были нормальные отношения, и прокачивали бы значительную часть через Украину, но проблемы же создаются».

Российский лидер пояснил, что проблема заключается в том, что монопольная позиция Киева позволяет ему диктовать цены как на сам российский газ, так и на его транзит: «...Монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно вздуть цены до небес за этот транзит, с одной стороны, а с другой стороны - попробовать опустить как можно ниже цены на газ, который приобретается для Украины в прямых контрактах между Россией и Украиной...»

Владимир Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что РФ не обязана всех кормить. «Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая - всех кормить, что ли?» - задался Путин вопросом.