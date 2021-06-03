Путин: «У нас что, обязанность такая - всех кормить, что ли?»
Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.
«У нас есть, во-первых, контракт с Украиной по поводу прокачки нашего газа. Мы в течение ближайших пяти лет будем прокачивать до 40 млрд куб. метров. В лучшие годы прокачивали, по-моему, чуть ли не до двухсот, - сказал Путин. - Ну, если бы были нормальные отношения, и прокачивали бы значительную часть через Украину, но проблемы же создаются».
Российский лидер пояснил, что проблема заключается в том, что монопольная позиция Киева позволяет ему диктовать цены как на сам российский газ, так и на его транзит: «...Монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно вздуть цены до небес за этот транзит, с одной стороны, а с другой стороны - попробовать опустить как можно ниже цены на газ, который приобретается для Украины в прямых контрактах между Россией и Украиной...»
Владимир Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что РФ не обязана всех кормить. «Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая - всех кормить, что ли?» - задался Путин вопросом.