Представитель ОБСЕ обеспокоилась гибелью азербайджанских журналистов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила глубокую озабоченность и печаль в связи с гибелью двух азербайджанских журналистов в результате подрыва мины на освобождённых территориях Азербайджана, передает Trend, ссылаясь на заявление.

«Трагическая смерть Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышева – ужасная новость, я выражаю свои глубочайшие соболезнования их родственникам и коллегам», – сказала Рибейро.

Рибейро отметила, что правоохранительные органы начали расследование по делу, и выразила надежду, что оно обеспечит полную ответственность за гибель журналистов.