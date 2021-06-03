Мехрибан Алиева о гибели азербайджанских журналистов

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с гибелью в результате разрыва мины в Кельбаджаре азербайджанских журналистов.

В публикации говорится: «С чувством глубокой скорби и печали восприняла известие о гибели оператора Азербайджанского телевидения Сираджа Абышова, сотрудника Азербайджанского государственного информационного агентства (АзерТАдж) Магеррама Ибрагимова и заместителя председателя исполнительной власти по Сусузлугскому сельскому административно-территориальному округу Арифа Алиева, которые, выполняя свой профессиональный долг, подорвались на мине в Кяльбаджарском районе.

После окончания войны на минах, установленных армянскими оккупантами на освобожденных территориях, подорвалось более 140 человек. Из них 27 погибли. Ответственность за гибель невинных людей полностью ложится на военно-политическое руководство Армении. Несмотря на многочисленные призывы азербайджанской стороны предоставить карты минных полей, руководство Армении отказывается это делать, тем самым продолжая нарушать международное гуманитарное право и осуществлять политику террора против Азербайджана.

К сожалению, призывы азербайджанской стороны к странам Минской группы ОБСЕ, а также в различные международные организации оказать давление на Армению в вопросе предоставления карт минных полей оказались безрезультатными. Все еще молчат международные неправительственные организации, позиционирующие себя как защитников прав журналистов.

Азербайджанский народ – народ-победитель! Его не сломить и не запугать!

Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Да упокоит Аллах их души! Пусть земля им будет пухом!»