ХАМАС выдвинул ультиматум Израилю?

Представители ХАМАС направили в Израиль послание с ультимативным требованием пропустить в Газу катарские деньги до конца следующей недели. В том случае, если этого не будет сделано, движение угрожает возобновить ракетные обстрелы Израиля. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщила ливанская газета "Аль-Ахбар" со ссылкой на собственные источники.

Издание напоминает, что, согласно действовавшим до операции "Страж стен" договоренностям, деньги из Катара поступали в середине календарного месяца. Как правило, средства доставляются наличными в чемоданах. Случалось, что Катар переводил деньги в Газу через палестинские банки, но чаще все-таки речь шла о наличных. Сумма ежемесячного перевода варьировалась от 10 млн до 30 млн долларов.

По завершении операции "Страж стен" представители Израиля заявили, что все гуманитарные программы в Газе будут возобновлены лишь после того, как ХАМАС вернет израильских военнопленных, пишет израильское издание Vesty.co.il.



По данным "Аль-Ахбар", Катар, который задействован в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС по установлению долгосрочного перемирия, передал в Газу, что "традиционного денежного подарка в означенные сроки не будет". Это вызвало шквал негодования в руководстве ХАМАС и реакцию в виде ультиматума Израилю.

Источники ливанской газеты утверждают, что ответ Израилю был направлен через египетских посредников. Послание выдержано в самых резких тонах и содержит угрозы возобновления запусков огненных шаров, демонстраций у границы, прорыва пограничных заграждений, а также ракетных обстрелов. В тексте послания говорится, что давление будет нарастать в течение недели, а если к указанному сроку деньги не поступят, эскалация достигнет максимума.

Израильское издание отмечает, что в Иерусалиме пока не отреагировали на ультиматум ХАМАС. Информированные источники в Иерусалиме сообщили Ynet, что срыв переговоров между Израилем и ХАМАС с помощью каирских посредников может привести к возобновлению боевых действий. Однако, по мнению источников, столкновение будет кратким и не столь ожесточенным, как месяцем ранее.