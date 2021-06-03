В России отпустили полицейского, который убил азербайджанца

"Сегодня по поручению председателя Следственного комитета следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказала она.

Российские следователи по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина освободили из-под стражи сотрудника полиции, случайно выстрелившего в голову нарушителю 28 мая. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее Петренко сообщила, что Бастрыкин инициировал разбирательство с сотрудниками следственного управления СК по Новосибирской области, возбудивших дело в отношении автоинспектора, смертельно ранившего из пистолета 19-летнего Векила Абдуллаева, передает Интерфакс.

Кроме того, Петренко сообщила, что "в настоящее время двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу".

Вечером 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области водитель автомобиля Тoyota не остановился по требованию сотрудника ДПС и продолжил движение. Полицейские начали преследовать его. Автомобиль свернул к придорожной гостинице и остановился. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили к патрульной машине. Знакомые задержанного попытались помешать полицейским, один из них снимал происходящее на видео, второй – 19-летний азербайджанец Векил Абдуллаев – попытался отбить товарища. Полицейский несколько раз ударил Абдуллаева, достал пистолет, после чего произошел непроизвольный выстрел. В результате Абдуллаев получил ранение в голову, 30 мая он скончался в Мошковской ЦРБ. Позднее суд арестовал полицейского до 28 июля 2021 года. Он обвиняется по пунктам "а, б, в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия, причинением тяжких последствий).