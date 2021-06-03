Переговоры Сахибы Гафаровой и председателя Сената Пакистана

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Находящаяся в Пакистане с официальным визитом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась сегодня с председателем Сената Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Садиком Санджрани.

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, поприветствовав парламентскую делегацию Азербайджана, Мухаммад Садик Санджрани напомнил об исторически сложившихся и ещё больше укрепившихся после восстановления Азербайджаном независимости связях между двумя странами. Он отметил, что Пакистан был одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана. Документы, подписанные во время взаимных официальных визитов и рабочих поездок руководителей двух государств и правительств, а также лидеров парламентов, сформировали правовую базу для создания всесторонних связей и сотрудничества.

Санджрани заметил, что пакистанская сторона рада и горда тем, что Азербайджан восстановил целостность своей территории в 2020 году, и вновь поздравил Сахибу Гафарову с этим. Он добавил, что Пакистан не создал с Арменией дипломатических отношений по причине оккупации Нагорного Карабаха и окружающих его районов. Пакистан, отметил Санджрани, всегда поддерживал, и будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Сахиба Гафарова выразила признательность за сказанные об Азербайджане добрые слова. Она отметила, что визит этот является первым для неё как председателя Милли Меджлиса Азербайджана, обозначила заинтересованность азербайджанского парламента в развитии и ещё большем укреплении двусторонних и многосторонних отношений с Сенатом и Национальной ассамблеей Исламской Республики Пакистан.

Наличие стратегического партнёрства между Азербайджаном и Пакистаном создает возможности для развития отношений, в усилении которых важную роль играют и главы двух государств. Говоря о социальных и гуманитарных проектах, реализованных Фондом Гейдара Алиева в Пакистане, Сахиба Гафарова отметила награждение несколькими годами ранее первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой высшим орденом Пакистана. Речь на встрече шла и о 44-дневной Отечественной войне азербайджанского народа. Благодаря отваге армии Азербайджана и под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджан ликвидировал тридцатилетнюю оккупацию своих земель Арменией. Были выполнены четыре резолюции Совета Безопасности ООН и восстановлена территориальная целостность Азербайджана, а нагорно-карабахский конфликт ушел в прошлое. Между тем Армения не предоставляет карты минных полей, устраивает пограничные провокации и создаёт условия для перехода террористов на освобождённые земли. Из-за отказа Армении раскрыть карты минных полей гибнут и получают ранения и военнослужащие, и гражданские.