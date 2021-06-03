Вагит Алекперов назвал возможным уход от доллара в расчетах за нефть

Уход от расчетов в долларах на нефтяном рынке теоретически возможен, хоть это и сложно реализовать. Об этом журналистам сказал президент и совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов.

«Конечно, все возможно. Пока существует глобальная валюта - это доллар. Поэтому все расчеты и котировки на бирже делаются в долларах. Очень сложно их сегодня переводить в реальном времени. Но это возможно», - приводит ТАСС слова Алекперова, которые он сказал, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах ПМЭФ по итогам пленарной сессии.

На ней президент РФ Владимир Путин сказал, что уход нефтепромышленности от расчетов в долларах ударит по позиции этой валюты как мировой резервной. Путин добавил, что Россия не намерена использовать «эти инструменты в какой-то политической возне».