Путин заявил, что «плевать хотел», если его заблокируют где-то в интернете
Президент РФ Владимир Путин заявил, что «плевать хотел» на блокировку российских госсайтов со стороны соцсетей. Об этом российский лидер заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, передает РБК.
В своем выступлении Путин назвал похожими ситуации с протестами против президента Беларуси Александра Лукашенко и со штурмом американского Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа.
Ведущий форума Станислав Натанзон указал, что, приводя такое сравнение, глава российского государства «встал на опасный путь»: слова президента РФ могут трактовать как поддержку штурма здания Конгресса и заблокировать в соцсетях сайт Kremlin.ru.
«Во-первых, я сразу же сказал, что не считаю, что это хорошо — вы, видимо, невнимательно слушали. Во-вторых, я не даю оценок самому событию — я говорю о том, что за этим последовало. А в-третьих, плевать я хотел на то, что меня где-то кто-то заблокирует: для меня важнее другое — доверие российского народа в том качестве, в котором я сейчас нахожусь», — сказал Путин.
Штурм Капитолия произошел в январе этого года. В этот день Конгресс должен был утвердить итоги прошедших в США президентских выборов. Протестующие — сторонники Трампа посчитали, что выборы прошли нечестно, и победа демократа Джо Байдена незаконна. Полицейские разогнали протестующих, используя слезоточивый газ и светошумовые гранаты. ФБР возбудила более 160 дел из-за случившегося, а Минюст оценил последствия беспорядков в $1,5 млрд. Социальные сети — Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch — заблокировали аккаунты Трампа.