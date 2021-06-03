Путин заявил, что «плевать хотел», если его заблокируют где-то в интернете

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «плевать хотел» на блокировку российских госсайтов со стороны соцсетей. Об этом российский лидер заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, передает РБК.

Ведущий форума Станислав Натанзон указал, что, приводя такое сравнение, глава российского государства «встал на опасный путь»: слова президента РФ могут трактовать как поддержку штурма здания Конгресса и заблокировать в соцсетях сайт Kremlin.ru.

«Во-первых, я сразу же сказал, что не считаю, что это хорошо — вы, видимо, невнимательно слушали. Во-вторых, я не даю оценок самому событию — я говорю о том, что за этим последовало. А в-третьих, плевать я хотел на то, что меня где-то кто-то заблокирует: для меня важнее другое — доверие российского народа в том качестве, в котором я сейчас нахожусь», — сказал Путин.

Штурм Капитолия произошел в январе этого года. В этот день Конгресс должен был утвердить итоги прошедших в США президентских выборов. Протестующие — сторонники Трампа посчитали, что выборы прошли нечестно, и победа демократа Джо Байдена незаконна. Полицейские разогнали протестующих, используя слезоточивый газ и светошумовые гранаты. ФБР возбудила более 160 дел из-за случившегося, а Минюст оценил последствия беспорядков в $1,5 млрд. Социальные сети — Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch — заблокировали аккаунты Трампа.