Тела погибших азербайджанских журналистов передали родственникам
Тела оператора Азербайджанского телевидения Сираджа Абышева, сотрудника государственного информагентства АзерТАдж Магеррама Ибрагимова и заместителя представителя главы Исполнительной власти района по сельскому административному округу Сусузлуг Арифа Алиева, погибших при взрыве мины в Кельбаджаре, переданы родственникам.
АПА сообщает, что ранее тела погибших были доставлены для экспертизы в Гянджинский городской отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
Похороны погибших состоятся завтра.