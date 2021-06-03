Human Rights Watch о гибели азербайджанских журналистов

Заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Средней Азии Гиорги Гогиа опубликовал в своем Twitter запись в связи с гибелью азербайджанских журналистов и чиновника в результате подрыва мины в Кельбаджарском районе.

«Трое гражданских лиц убиты в результате взрыва противотанковой мины возле Кельбаджара. Вызывает беспокойство, если мина заложена недавно и ее целью являлись мирные жители. Наземные мины представляют постоянную угрозу для гражданского населения и препятствуют постконфликтному восстановлению», - написал Георгий Гогиа.