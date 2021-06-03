Human Rights Watch о гибели азербайджанских журналистов
Заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Средней Азии Гиорги Гогиа опубликовал в своем Twitter запись в связи с гибелью азербайджанских журналистов и чиновника в результате подрыва мины в Кельбаджарском районе.
«Трое гражданских лиц убиты в результате взрыва противотанковой мины возле Кельбаджара. Вызывает беспокойство, если мина заложена недавно и ее целью являлись мирные жители. Наземные мины представляют постоянную угрозу для гражданского населения и препятствуют постконфликтному восстановлению», - написал Георгий Гогиа.
Three civilians reportedly killed by anti-tank mine near Kalbajar in #Azerbaijan. Particularly concerning if mine was newly laid or directly targeting civilians. Landmines pose ongoing threat to civilians and hinder post-conflict recovery efforts. https://t.co/rXL6NnSHeT pic.twitter.com/0waGW6sgQi— Giorgi Gogia (@Giorgi_Gogia) June 4, 2021