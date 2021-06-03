«Репортеры без границ» не заметили гибель азербайджанских журналистов… Как и похищение оператора в Пакистане, как и гибель югославов под бомбами НАТО

Отдел международной информации и политики 22:51

Мировые средства массовой информации продолжают сообщать о трагической гибели азербайджанских гражданских лиц в результате разрыва мины в Кельбаджаре. Так, американское издание The USA Tribune сообщает, что в результате взрыва мины в Кельбаджарском районе Азербайджана погиб оператор Государственного телевидения Азербайджана Сирадж Абышов, 1989 года рождения, и сотрудник информационного агентства АзерТАдж Магеррам Ибрагимов (Алиоглу). Сообщается также, что погиб и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кельбаджарского района в селе Сусузлуг Ариф Алиев. Гибель наступила в результате подрыва машины с съемочной группой на противотанковой мине в селе Сусузлуг Кельбаджарского района Азербайджана.

Издание пишет, что Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики выступили с совместным заявлением о гибели работников СМИ в результате взрыва мины, в котором говорится: "Армянские вооруженные силы продолжают совершать преступные действия против наших граждан, минируя наши территории, что является грубым нарушением основных норм и принципов международного гуманитарного права, включая требования Женевских конвенций 1949 года". Как отмечает американское издание, сотрудники прокуратуры и полиции немедленно осмотрели место происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза и другие процессуальные действия. Военная прокуратура Азербайджанской Республики возбудила уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивных войн), 116.0.6 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта) и другим статьям Уголовного кодекса. В публикации американского издания говорится со ссылкой на аккаунт дипломата в Twitter, что посол Франции в Азербайджане Закари Гросс выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских журналистов. "Очень жаль слышать о кончине Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова из-за взрыва наземной мины в Кельбаджаре. Выражаю соболезнования их близким", - написал посол в Твиттере.

Издание также приводит выдержки из распространенного Министерством иностранных дел страны заявления о гибели журналистов. Развернутый материал с информацией о гибели азербайджанских журналистов опубликовало и авторитетное британское издание BBC. В материале говорится, что в Кельбаджарском районе, вернувшемся под контроль Азербайджана по итогам прошлогодней войны в Карабахе, в пятницу в результате подрыва на мине погибли два сотрудника азербайджанской государственной прессы и чиновник. Как отмечается в материале BBC, генпрокурор страны Кямран Алиев обратился к международным организациям, в том числе к ООН, Совету Европы, а также правозащитным группам Amnesty International и Human Rights Watch, обвинив вооруженные силы Армении в нарушении гуманитарных норм и принципов путем минирования территории Азербайджана. Дело в том, объясняется в публикации, что на территориях в Нагорном Карабахе и вокруг него, контроль над которыми Азербайджан вернул себе по итогам прошлогодней 44-дневной войны, осталось множество минных полей. Азербайджанские власти постоянно обвиняют Армению, помимо прочего, в том, что та отказывается передать карты этих минных полей. За семь месяцев с момента окончания войны на минах в этих районах подорвались уже несколько десятков человек. В конце апреля представитель Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Самир Поладов говорил, что к тому моменту на минах подорвались 50 человек. 18 из них погибли. "Все эти годы люди жили с мечтой освободить районы из-под оккупации. Они хотят увидеть земли предков. Их можно понять. К сожалению, некоторые из них не учитывали минную опасность. Они отправились на заминированные территории на своих автомобилях и даже шли пешком, в результате чего и подорвались", - говорит Поладов. Разминированием территорий с двух сторон в Карабахе занимаются ANAMA и российские военные-миротворцы. В конце мая ANAMA объявило, что саперы ведомства обезвредили уже 20,1 тыс мин и неразорвавшихся боеприпасов, говорится в материале BBC.

О гибели азербайджанских журналистов говорится и в сообщении, размещенном на официальных сайтах Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) и Европейской федерации журналистов (European Federation of Journalists, EFJ). В сообщении говорится, что два азербайджанских журналиста и чиновник погибли сегодня в результате взрыва мины в Кельбаджарском районе к западу от Нагорного Карабаха. Четверо других получили ранения в результате инцидента, когда грузовик подорвался на противотанковой мине примерно в 11 часов утра по местному времени. Как отмечается в информационном бюллетене, взрыв произошел на фоне пограничного спора между Арменией и Азербайджаном, которые в прошлом году вели шестинедельную войну из-за нагорно-карабахского региона. В бюллетене приводятся слова Мушфига Алескерли, президента Профсоюза журналистов Азербайджана (JuHI): "Мы призываем наших зарубежных коллег оказать давление на Республику Армения, чтобы она предоставила карты заминированных территорий. Это могло бы серьезно помочь устранить угрозу жизни широкого круга лиц, включая журналистов. Эта поддержка также может стать большим вкладом в установление справедливости, мира, безопасности, стабильности и урегулирования давнего конфликта в регионе".