Гибнуть на войне солдатам — понятная судьба. Но вот гибнуть после войны, на своей земле, освобожденной от оккупантов, — это, по-моему, результат запредельной подлости противника. Я это усвоил, потому что сам был из детей первого послевоенного поколения.

Помнится, когда началась война в Афганистане, я сам собирался отправиться туда добровольцем — то ли воевать, то ли писать о том, что там происходит. Правда, моего вояжа в Афганистан не случилось. Может, поэтому я по сей день жив.

Журналисты, мои коллеги, которые выбрали стезю военной журналистики, всегда вызывали у меня огромное уважение своей смелостью и решительностью.

Карты минных полей, тщательно скрываемые не только от недавнего противника на поле боя, но и от миротворцев, международных наблюдателей — это нечто напоминающее времена СССР на территории послевоенной Германии. А еще Советского Союза, который, выведя войска из Афганистана, также не оставил властям страны карт минных полей и таким образом обрек на смерть тысячи мирных афганцев.

Да упокоит Всевышний шехидов, в том числе моих коллег. Но я уверен, что Он же покарает и уже карает тех, кто, пренебрегая нормами человечности, закладывает свои мины под будущее взаимоотношений двух народов, которым божьей волей предначертано жить рядом, быть соседями.

Журналисты Сирадж Абышев, Магеррам Ибрагимов и работник местной администрации Ариф Алиев — такие же жертвы войны, как и шехиды Отечественной войны. Только погибли они уже в мирное время, подорвавшись на коварных минах, заложенных армянской военщиной.

То, что проигравшая в войне сторона, не хочет раскрыть тайны минных полей в оккупированных ею когда-то районах Азербайджана, свидетельствует, что для Армении война не закончилась. Несмотря на все подписанные соглашения.

Журналисты — это те, кто профессионально доносят правду о происходящем на первой линии — фронт ли это, экономические ли конфликты, внутренние ли проблемы страны. Они всегда на острие событий. И гибель каждого из этих моих собратьев отзывается в болью в сердце, независимо от того, где это произошло.

Сегодня я скорблю вместе с вами — мои азербайджанские коллеги, друзья.

Пусть гибель Сираджа Абышева и Магеррама Ибрагимова послужит новым поводом жесткого требования к Армении — предоставить все карты заминированных территорий и твердо выполнять условия трехсторонних соглашений, подписанных в ноябре 2020 года.

Это норма для всего цивилизованного мира. И если кто против — он вне цивилизации.