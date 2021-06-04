Facebook заморозил аккаунты Трампа до 2023 года

Компания Facebook сообщила в пятницу, что действие аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа в этой социальной сети и в Instagram приостановлено на два года начиная с 7 января 2021 года.

"Мы приостанавливаем его аккаунты на два года начиная с даты изначального приостановления – с 7 января этого года", - говорится в сообщении вице-президента Facebook по международным делам и связям с общественностью Ника Клегга, пишет Интерфакс.

По словам Клегга, такое решение принято после того, как совет по надзору за контентом в Facebook подверг критике "бессрочную" блокировку аккаунтов Трампа после беспорядков в Капитолии 6 января этого года. В совете заявили, что "для Facebook неуместно вводить неопределенное наказание в виде приостановления аккаунтов на неопределенный срок".

Как сообщили в Facebook, после снятия ограничений Трамп в случае повторного нарушения правил столкнется с определенными санкциями "вплоть до необратимого удаления его страниц и аккаунтов".

Реакция Дональда Трампа на решение Facebook не заставила долго ждать. Трамп заявил, что решение компании Facebook на два года приостановить работу его аккаунтов является неуважением к более чем 70 млн американцев и покушением на свободу слова. "Нельзя, чтобы им сошла с рук эта цензура и замалчивание, а мы, в конце концов, победим. Наша страна не может больше терпеть эти злоупотребления!" - добавил он.