МИД призвал мир не закрывать глаза на нарушение Арменией своих обязательств

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева призвала Армению выполнять свои обязательства в рамках международного права.

«Призываем международное сообщество не закрывать глаза на грубое нарушение Арменией своих международных обязательств, включая политику преднамеренной установки наземных мин. Мы требуем, чтобы Армения выполняла свои обязательства в рамках международного права», – написала Абдуллаева на своей странице в Twitter.

4 июня автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированных в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг. В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник АзерТАдж Магеррам Ибрагимов, заместитель представителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.