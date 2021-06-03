Животное выбросилось на берег Аденского залива в южной части страны – в одном из беднейших регионов мира. Рыбаки обнаружили в животе животного около 127 килограммов амбры. При этом цена амбры за килограмм — около 50 тысяч долларов.

Йеменские рыбаки нашли в теле кашалота амбру на полтора миллиона долларов, передает британская телерадиокорпорация BBC.

Амбра вырабатывается в кишечном тракте кашалотов, но находят её лишь у 5% особей.

По словам одного из рыбаков, запах от животного был не самым приятным, но они сразу поняли, что заработают много денег.

Рыбаки разделили вырученные средства поровну и помогли другим местным жителям. На эти деньги они купили новые дома, автомобили и лодки. Кто-то потратил эти деньги на свадьбу.

Амбра — твердое, горючее воскоподобное вещество, образуется в пищеварительном тракте кашалотов. Высоко ценится в парфюмерии, используется как фиксатор запаха.