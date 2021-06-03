Грузия о гибели азербайджанских журналистов в Кельбаджаре

Посольство Грузии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Кельбаджарском районе.

В тексте соболезнования говорится, что в результате подрыва противотанковой мины погибли два представителя азербайджанских СМИ и заместитель главы Исполнительной власти Кельбаджарского района.

"Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким азербайджанских журналистов", - говорится в соболезновании.

4 июня автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированных в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг. В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник АзерТАдж Магеррам Ибрагимов, заместитель представителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.