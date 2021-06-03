Путин: СССР и Россия никогда не соглашались на передачу Японии четырех Курильских островов

Ни Советский Союз, ни Россия никогда не соглашались на передачу Японии четырех южных Курильских островов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС.

"Японская позиция, она очень часто менялась начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе, вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды. Потом мы возобновили по просьбе японской стороны. Речь шла о двух островах. После этого японская позиция опять изменилась, и речь уже пошла о четырех островах. Но Россия никогда с этим не соглашалась, и Советский Союз", - сказал российский президент.

Поправка к Конституции РФ о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены, отметил Путин. "Да, у нас внесены изменения в конституцию. Безусловно, мы должны это учитывать, но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговор по мирному договору", - сказал Путин.