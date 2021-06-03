В США военные отказались покупать F-35

ВВС США захотели купить больше истребителей F-15EX Advanced Eagle вместо F-35 Lightning II. Об этом пишет Defense News со ссылкой на бюджетный запрос Пентагона на 2022 финансовый год.

За последние несколько лет Военно-воздушные силы запросили средства на 48 самолетов F-35. Однако эта практика может быть приостановлена в следующем году, поскольку американские военные хотят получить более усовершенствованную версию этого истребителя в середине 2020-х.