Пока есть журналисты, народ не уведут на путь лжи память погибшим - перо живым
Журналистика – опасная профессия. Хотя те, кто в нее идут, в последнюю очередь идут туда, чтобы пощекотать себе нервы близостью к смерти. В профессию приходят, чтобы первыми узнать то, что еще никто не знает, и сообщить об этом всем вокруг. Иногда добыча такой информации сопряжена с немалым риском. Журналистами движет неуемное любопытство, перед которым все страхи отступают. Но опасность от этого не становится меньше, и смерть порой собирает свой урожай.
Как уже известно, в Кельбаджарском районе, в котором еще полно следов недавних боев, на противотанковой мине подорвался автомобиль с журналистами. Погибли трое: оператор AzTV Сирадж Абышев, сотрудник информагентства АзерТАдж Магеррам Ибрагимов и сопровождавший журналистов заместитель представителя главы ИВ по Сусузлугскому округу Ариф Алиев. Еще четыре человека получили ранения. По злой иронии, месяцы спустя после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе журналистский корпус Азербайджана понес большие потери, чем во время сражений. В декабре председатель профсоюза журналистов Мушфиг Алескерли сообщил, что из 27 журналистов, выполнявших свой долг во фронтовой зоне, лишь двое получили ранения.
Международный Комитет защиты журналистов по итогам 2020 года отметил, что в минувшем году число погибших журналистов в мире резко выросло, но главной причиной гибели стали случаи мести за репортажи или для препятствования профессиональной деятельности – 21 случай. Больше всего таких случаев в Мексике, Афганистане и Филиппинах. А вот число погибших в результате военных конфликтов существенно снизилось буквально до трех человек. К сожалению, Сирадж Абышев и Магеррам Ибрагимов пополнили статистику 2021 года.
Всего за последние десять лет, по данным «Репортеров без границ», из-за своей профессиональной деятельности погибли 937 журналистов.
Другая опасность, которая подстерегает журналистов – лишение свободы. По состоянию на декабрь 2020 года в заключении находилось 387 журналистов, 54 были взяты в заложники, четверо пропали без вести. Тогда же, в декабре 2020 года, состоялась первая за тридцать лет официальная казнь журналиста: в Иране повесили Рухоллу Зама, который освещал в интернете протесты в стране 2017 года. Сотрудникам разведки удалось выманить его в Иран из Парижа.
Сейчас внимание мировой журналистской общественности приковано к судьбе двух других журналистов: Романа Протасевича, который освещал протесты в Беларуси через свой телеграм-канал, и Алексея Навального, который, будучи политиком, главным своим оружием сделал журналистские расследования о коррупции в российской верхушке. Ради поимки одного была использована принудительная посадка пассажирского самолета, а второго пытались отравить боевым ядом. После лечения в Германии Навальный вернулся в Россию, где был немедленно арестован, осужден и посажен.
Еще один серьезный риск, с которым сталкиваются журналисты, это запрет на профессию. Нередко СМИ, пытающиеся объективно освещать события, трусливые власти закрывают, лишая журналистские коллективы работы, а общественность – возможности узнавать правду. Власть, которой нечего бояться, в таких методах не нуждается, народ, который оберегает и чтит своих журналистов, людей, рискующих ради правды, может быть уверен, что его не уведут на путь лжи.
Вечная память погибшим. Легкого пера живым.