Журналистика – опасная профессия. Хотя те, кто в нее идут, в последнюю очередь идут туда, чтобы пощекотать себе нервы близостью к смерти. В профессию приходят, чтобы первыми узнать то, что еще никто не знает, и сообщить об этом всем вокруг. Иногда добыча такой информации сопряжена с немалым риском. Журналистами движет неуемное любопытство, перед которым все страхи отступают. Но опасность от этого не становится меньше, и смерть порой собирает свой урожай.

Как уже известно, в Кельбаджарском районе, в котором еще полно следов недавних боев, на противотанковой мине подорвался автомобиль с журналистами. Погибли трое: оператор AzTV Сирадж Абышев, сотрудник информагентства АзерТАдж Магеррам Ибрагимов и сопровождавший журналистов заместитель представителя главы ИВ по Сусузлугскому округу Ариф Алиев. Еще четыре человека получили ранения. По злой иронии, месяцы спустя после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе журналистский корпус Азербайджана понес большие потери, чем во время сражений. В декабре председатель профсоюза журналистов Мушфиг Алескерли сообщил, что из 27 журналистов, выполнявших свой долг во фронтовой зоне, лишь двое получили ранения.

Международный Комитет защиты журналистов по итогам 2020 года отметил, что в минувшем году число погибших журналистов в мире резко выросло, но главной причиной гибели стали случаи мести за репортажи или для препятствования профессиональной деятельности – 21 случай. Больше всего таких случаев в Мексике, Афганистане и Филиппинах. А вот число погибших в результате военных конфликтов существенно снизилось буквально до трех человек. К сожалению, Сирадж Абышев и Магеррам Ибрагимов пополнили статистику 2021 года.

Всего за последние десять лет, по данным «Репортеров без границ», из-за своей профессиональной деятельности погибли 937 журналистов.

Другая опасность, которая подстерегает журналистов – лишение свободы. По состоянию на декабрь 2020 года в заключении находилось 387 журналистов, 54 были взяты в заложники, четверо пропали без вести. Тогда же, в декабре 2020 года, состоялась первая за тридцать лет официальная казнь журналиста: в Иране повесили Рухоллу Зама, который освещал в интернете протесты в стране 2017 года. Сотрудникам разведки удалось выманить его в Иран из Парижа.