Представитель Госдепа посетит Азербайджан, Армению и Грузию

Представитель Государственного департамента США 6-13 июня посетит Азербайджан, Армению и Грузию, заявили в американском внешнеполитическом ведомстве, передает РИА Новости.

Согласно сообщению, исполняющий обязанности помощника госсекретаря по Европе и Азии Филип Рикер посетит Тбилиси, Баку и Ереван с 6 по 13 июня.

"Рикер в Грузии встретится с правительством, оппозицией и представителями гражданского общества", - говорится в сообщении.

Похожие встречи состоятся в Армении и Азербайджане, там американский дипломат обсудит карабахское урегулирование.