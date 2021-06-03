Представитель Госдепа посетит Азербайджан, Армению и Грузию
Представитель Государственного департамента США 6-13 июня посетит Азербайджан, Армению и Грузию, заявили в американском внешнеполитическом ведомстве, передает РИА Новости.
Согласно сообщению, исполняющий обязанности помощника госсекретаря по Европе и Азии Филип Рикер посетит Тбилиси, Баку и Ереван с 6 по 13 июня.
"Рикер в Грузии встретится с правительством, оппозицией и представителями гражданского общества", - говорится в сообщении.
Похожие встречи состоятся в Армении и Азербайджане, там американский дипломат обсудит карабахское урегулирование.