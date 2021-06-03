Ученые: собаки рождаются со способностью понимать человека

Некоторые собаки появляются на свет с врожденной способностью «понимать человека». Это позволяет предположить наличие у них этой способности в генах. К такому мнению пришли ученые Кинологического института при Университете штата Аризона. Исследование опубликовано в журнале Current Biology, пишет ТАСС.

Группа ученых отследила поведение двухмесячных щенков лабрадора. Оказалось, что щенки могут воспринимать многие сигналы человека и даже выражение его лица, хотя с ними никто не занимался и специально этому не обучал. Для эксперимента были отобраны 375 щенков из центра подготовки собак-компаньонов. У них была подробная родословная, что позволило говорить о «факторе наследственности». Щенки оставались в питомнике, и ни один из них еще не «общался» с человеком. Щенят провели через ряд тестов по общению с людьми. Большинство щенков справилось с поставленными перед ними задачами.

Уже во взрослом возрасте эти же лабрадоры были вторично «проэкзаменованы» по тем же критериям, все они справились с заданиями значительно лучше.