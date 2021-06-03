Путин заявил, что США идут по пути Советского Союза
Соединенные Штаты твердым шагом идут по пути Советского Союза, допуская типичные для «империй» ошибки, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он выразил в ходе встречи с главам мировых информационных агентств, организованной ТАСС.
«Вы знаете, чем проблема, я вам расскажу как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чем проблема империй — им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки», – рассказал российский лидер.
По его словам, уверенные в своем могуществе державы создают для себя проблемы, считая, что всегда смогут их решить: «Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И это решит проблемы. Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с такими проблемами уже не справиться».
«И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», – заключил глава российского государства.