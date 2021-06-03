Останки армянских солдат разбросали под мухами

Условия хранения тел и останков армянских военнослужащих не соответствовали требованиям. Sputnik Армения пишет, что об этом говорится в сообщении Следственного комитета Армении.

В Армении разгорелся скандал из-за публикаций по поводу условий хранения в Абовянском отделении Судебно-медицинского научно-практического центра останков погибших солдат. Судя по распространившимся в сети кадрам, мешки с телами были беспорядочно разбросаны в помещении. Было видно, что в самом помещении летают мухи.

В сообщении Следственного комитета Армении говорится, что заведующий отделением, заранее зная об отсутствии свободных мест, 28 мая без всякого обоснования и документального учета принял и направил в подвальное помещение останки и тела военнослужащих. Выяснилось, что комнаты, куда были доставлены останки, не имели необходимых для хранения условий, в частности, систем вентиляции и поддержания температуры. Возбуждено уголовное дело по статье злоупотребление должностными полномочиями.