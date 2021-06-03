Микаэл Минасян анонсирует массовую эмиграцию армян с Кавказа

«Боюсь, что начнется последняя и разрушительная миграция. Армяне будут эмигрировать от армян». Об этом написал на своей странице в Facebook зять экс-президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол в Ватикане Микаэл Минасян.

«С конца XIX века армяне мигрировали из Османской империи... С середины XX века армяне мигрировали от ближневосточных войн, чтобы жить. С 1988 года армяне мигрировали от... азербайджанцев... С 1991 по 1996 год армяне мигрировали сначала из-за войны, а затем из-за кризиса. В 2000-е годы армяне мигрировали из Армении, чтобы жить лучше или еще лучше. В 2021 году у меня есть страх, что начнется последняя разрушительная миграция. Армяне будут эмигрировать от армян», - делится своими опасениями Минасян.