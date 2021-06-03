Генсек НАТО: «Если посмотрим на карту, поймем важность Турции»

НАТО продолжит тесное сотрудничество с Турцией, которая внесла весомый вклад глобальную борьбу с террористической организацией ИГИЛ. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Турция - важный союзник НАТО. Если мы просто посмотрим на карту, мы поймем важность этой страны. Это единственный союзник НАТО, который граничит с Ираком и Сирией. Инфраструктура Турции играет чрезвычайно важную роль в борьбе с ИГИЛ», - сказал Столтенберг на мероприятии, совместно организованном НАТО, Германским советом по международным отношениям и Институтом Брукингса.

Глава блока также приветствовал роль Анкары в урегулировании миграционного кризиса: «Мы продолжим тесно сотрудничать с Турцией для стабилизации нашего южного соседства».

Касаясь недавней напряженности в турецко-греческих отношениях, Столтенберг отметил, что НАТО является эффективной платформой для преодоления разногласий внутри альянса.