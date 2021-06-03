Провал «Мерседеса» и конфликтная ситуация в первый день «Формулы-1» в Баку

После пяти этапов нынешнего сезона именно «Ред Булл» возглавляет общий зачет в Кубке Конструкторов, имея в своем активе 149 очков. Но «Мерседес» совсем близко – 148 баллов. При этом пилоты немецкой команды Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас крайне неудачно выступили в первый день бакинских свободных заездов, заняв соответственно сначала 7-е и 10-е места, а затем и вовсе – 11-е и 16-е. Это самый неудачный стартовый день для британца и финна в этом сезоне.

Мировые СМИ в один голос пишут о проблемах «Мерседеса», однако 7-кратный чемпион мира Хэмилтон во время вечерних медиа-сессий не выглядел особо обеспокоенным и заявил, что пятница для его команды прошла в целом хорошо.

«Честно говоря, сегодня был неплохой день, - цитирует Льюиса Motorsport.com. - В том смысле, что все прошло чисто, мы проехали необходимое количество кругов, не было серьезных ошибок – разве что однажды я серьезно заблокировал колеса по ходу первой тренировки.

В целом у меня было ощущение, что многое получалось. И машина в первой тренировке была неплоха, а во второй мы просто не смогли добиться прогресса, не смогли ускориться. Я атаковал, я был на пределе, но автомобиль часто не позволял мне делать то, что я хочу. Есть места на трассе, где нам надо быть быстрее, однако банально не хватает сцепления с трассой.

Так что, да, мы далековато от лидеров, и думаю, сейчас все будут скрести головы, пытаясь понять, что происходит и как мы можем изменить ситуацию. Одним словом, день неплохой – мы просто не особо быстры и будем работать над этим».