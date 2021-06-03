Провал «Мерседеса» и конфликтная ситуация в первый день «Формулы-1» в Баку
Первый день свободных заездов на «Формуле-1» в Баку запомнился двумя победами пилотов команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса.
После пяти этапов нынешнего сезона именно «Ред Булл» возглавляет общий зачет в Кубке Конструкторов, имея в своем активе 149 очков. Но «Мерседес» совсем близко – 148 баллов. При этом пилоты немецкой команды Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас крайне неудачно выступили в первый день бакинских свободных заездов, заняв соответственно сначала 7-е и 10-е места, а затем и вовсе – 11-е и 16-е. Это самый неудачный стартовый день для британца и финна в этом сезоне.
Мировые СМИ в один голос пишут о проблемах «Мерседеса», однако 7-кратный чемпион мира Хэмилтон во время вечерних медиа-сессий не выглядел особо обеспокоенным и заявил, что пятница для его команды прошла в целом хорошо.
«Честно говоря, сегодня был неплохой день, - цитирует Льюиса Motorsport.com. - В том смысле, что все прошло чисто, мы проехали необходимое количество кругов, не было серьезных ошибок – разве что однажды я серьезно заблокировал колеса по ходу первой тренировки.
В целом у меня было ощущение, что многое получалось. И машина в первой тренировке была неплоха, а во второй мы просто не смогли добиться прогресса, не смогли ускориться. Я атаковал, я был на пределе, но автомобиль часто не позволял мне делать то, что я хочу. Есть места на трассе, где нам надо быть быстрее, однако банально не хватает сцепления с трассой.
Так что, да, мы далековато от лидеров, и думаю, сейчас все будут скрести головы, пытаясь понять, что происходит и как мы можем изменить ситуацию. Одним словом, день неплохой – мы просто не особо быстры и будем работать над этим».
Похожим образом описал ситуацию и Боттас, позитивно отозвавшийся об управляемости машины.
«Сегодня нам было очень, очень сложно. Нам явно не хватало темпа. А темпа не было из-за нехватки сцепления. Машине не хватает зацепа, она очень много скользит, но стоит сказать, что у нее при этом в целом все в порядке с балансом.
Наверное, с точки зрения гоночного темпа ситуация не так уж и плоха, однако в любом случае нам не хватает скорости. Очевидно, что есть некий ключевой фактор, мешающий нам быть быстрее, и нам надо как можно быстрее найти его. Есть ли у меня варианты, в чем причина? Пока нет. Когда твоей проблемой является нехватка сцепления с покрытием, причин может быть множество. Так что, работы вечером у нас будет много».
Тем временем, в Баку разгорается конфликт между «Мерседесом» и «Маклареном» с одной стороны и «Ред Буллом», «Феррари» и «Альфа Ромео» с другой.
Дело в том, что новые проверки задних крыльев на гибкость вступят в силу только после Гран-при Азербайджана. Поэтому некоторые участники чемпионата недовольны тем преимуществом, которое в этот уик-энд могут получить их соперники. «Мерседес» и «Макларен» настаивают, что не используют в своих интересах «серые» зоны регламента. На что их оппоненты отвечают, что просто умеют хорошо читать правила и ничего не нарушают.
Международная федерация автоспорта (FIA) внимательно следит за ситуацией. В преддверии уик-энда в Азербайджане команды получили дополнительные инструкции: их обязали разместить на задних крыльях своих машин контрольные наклейки. Это простейший способ понять, как ведут себя аэродинамические элементы под нагрузкой набегающего воздуха на высокой скорости.
Новая процедура предусматривает нанесение 10-миллиметровых круглых меток – их общее количество достигает 12 штук на машину.
Позже, когда специалисты FIA будут изучать поведение машин, по этим меткам можно будет оценить поведение крыльев и сопоставить его с результатами статичных нагрузочных тестов.
Однако недовольные команды требуют, чтобы строгие меры были приняты уже в Баку. В частности, в стане «Мерседеса» уже высказали предположение, что могут подать протест.
Напомним, в субботу в 13:00 пройдет третий свободный заезд, а в 16:00 состоится квалификация. Главная гонка Гран-при Азербайджана начнется в воскресенье в 16:00.