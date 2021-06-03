США арестовали гражданку Латвии за киберпреступления в России

Гражданку Латвии Аллу Витте арестовали в США за киберпреступления, совершенные на территории нескольких стран. Об этом сообщает РИА Новости.

В американском Минюсте указали, что женщина входила в хакерскую группировку Trickbot Group, которая разработала одноименный вирус-вымогатель. «Trickbot Group в первую очередь нацеливалась на компьютеры, принадлежащие компаниям, организациям и частным лицам, в том числе в Северном округе Огайо и в других местах США», — уточняет обвинение.

Группировка действовала с 2015 года. Хакеры похищали деньги и конфиденциальную информацию у жертв, включая предприятия и их финансовые учреждения в США, Великобритании, Австралии, Бельгии, Канаде, Германии, Индии, Италии, Мексике, Испании и России.

Витте грозят длительные тюремные сроки по каждому вмененному эпизоду, по некоторым речь идет о 20 и 30 годах.