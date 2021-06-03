В Канаде выявлена вспышка неизвестной болезни

Вспышка неизвестной болезни с неврологическими симптомами выявлена в канадской провинции Нью-Брунсвик, сообщает The New York Times.

Впервые заболевание было обнаружено в 2015 году, с тех пор симптомы были зафиксированы у 48 жителей провинции, шесть заболевших скончались. При этом врачи не могут установить диагноз, так как проявления болезни не имеют четкой связи друг с другом.

В частности, у пациентов наблюдаются бессонница, нарушение двигательной функции, галлюцинации, мышечные боли, быстро прогрессирующее слабоумие, депрессия, тревожность и нарушения зрения. Проведенные анализы выявили у заболевших атрофию головного мозга и неврологическую дисфункцию.

Возраст пациентов от 18 до 84 лет, они проживают в основном в двух районах Нью-Брансуика. В настоящее время врачи продолжают работу над постановкой диагноза.

«Это быстро прогрессирующее слабоумие и психиатрические проявления, когда сразу теряется все, что контролируется головным и спинным мозгом. Это ужасно», – описал состояние заболевших невролог Нил Кэшман.