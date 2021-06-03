Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын председательствовал на первом заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР восьмого созыва и принял решение провести пленум ЦК партии в первой декаде июня. Это стало его первой публичной деятельностью с 6 мая, о чем сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ранее министерство объединения Южной Кореи сообщало, что нынешний период отсутствия северокорейского лидера на публике стал самым длинным с начала 2021 года.

Как сообщает ЦТАК, в заседании приняли участие члены президиума Политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК партии.