Бизнес нуждается в правовой защите

В мероприятии приняли участие председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, заведующий сектором правового регулирования предпринимательства отдела политики и регулирования развития предпринимательства Министерства экономики Ровшан Меджидов, вице-президент Национальной конфедерации предпринимателей Закир Нуриев и представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса.

Накануне при организации Центра правовой помощи и обучения Коллегии адвокатов Азербайджана состоялся круглый стол с участием представителей государственных органов, адвокатов и предпринимателей на тему “Предпринимательство и юридическая помощь”.

Директор Центра Шахмар Мамедов открыл мероприятие вступительным словом, в котором приветствовал участников и проинформировал о целях круглого стола.

Затем председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров выступил с докладом о развитии механизмов правовой защиты предпринимательской деятельности, значении создания арбитражных судов и их роли в предпринимательстве, работе, проделанной и предстоящей в сфере медиации, изучении международного опыта, реформах в судебно-правовой системе, изменениях в законодательстве в области адвокатуры. Анар Багиров также рассказал о работе, проделанной Коллегией за последние годы, и предстоящих очередных круглых столах.

Затем представитель Министерства экономики Р.Меджидов отметил необходимость некоторых усовершенствований в сфере предпринимательства и рассказал о роли министерства в этой сфере.

Кроме того, вице-президент Национальной конфедерации предпринимателей Закир Нуриев подчеркнул важность налаживания взаимодействия с Коллегией адвокатов в направлении развития предпринимательства, повышения правовой грамотности предпринимателей и развития предпринимательства по программе, принятой президентом Ильхамом Алиевым.

После этого главный юрист юридического отдела, секретарь правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Алибаба Алиев проинформировал участников мероприятия о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, направлениях развития предпринимательства в регионах.

На мероприятии также выступили член президиума Коллегии адвокатов Сима Ягубова на тему “Роль юридической помощи в сфере предпринимательства”, член коллегии адвокатов Шаиг Мирзоев на тему “Проблемы, возникающие при исполнении судебных актов в пользу субъектов предпринимательства”, представитель ООО “Азинтероил” и “Рияд Рента” Ширин Мамедов на тему “Предпринимательство и судебная практика”.

На мероприятии также выступили заместитель директора Центра Гюльшан Салманова, член президиума Коллегии адвокатов Эльчин Усуб, адвокаты Эльгин Абдуллаев, Заур Абиев, Эльнур Наджафов.