Дело экс-депутата Джабраилова рассмотрит суд по тяжким преступлениям

Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывшего депутата Милли Меджлиса Рафаэля Джабраилова.

Как стало известно местным СМИ, уголовное дело для рассмотрения направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Уголовное дело находится в производстве судьи Ахмеда Гулиева.

Время суда пока не назначено.

Напомним, на депутата Милли Меджлиса Рафаэля Джабраилова подали в суд из-за долгов. 9 сентября 2015 года депутат взял в долг 300 тысяч долларов для строительства дома. Вскоре выяснилось, что он не может выплатить долг.

Когда прошли все обговоренные сроки, Рафаэль Джабраилов решил оставить в качестве залога свое удостоверение депутата Милли Меджлиса III и IV созывов. После громкого скандала Рафаэль Джабраилов решил сдать свой депутатский мандат.