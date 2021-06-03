F-35 радикально удешевят

Стоимость летного часа истребителей пятого поколения F-35 Lightning II может быть радикально уменьшена, пишет Breaking Defense, ссылаясь на прогноз Lockheed Martin.

В частности, в компании прогнозируют примерно 40-процентное снижение своей доли затрат на час полета истребителя к 2025 году. Для Пентагона обслуживание F-35 Lightning II, как уверяют в корпорации, к этому же времени станет еще дешевле.

Сейчас стоимость летного часа F-35 Lightning II, как уверяет Breaking Defense, составляет 33 тысячи долларов. Планируется, что к 2025 году она достигнет 25 тысяч (в ценах 2012 года).