Айдын Керимов, автор haqqin.az 11:09

Инспектор ДПС Александр Гусев, смертельно ранивший из пистолета задержанного 19-летнего Векила Абдуллаева, освобожден из-под стражи по поручению главы СКР Александра Бастрыкина. Сотрудник полиции отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Главным в этой истории остается один вопрос: был ли снят с предохранителя пистолет инспектора Гусева. Ответ на него решает все: если был снят, то налицо преступная халатность, повлекшая смерть молодого человека. Если нет, если был передернут затвор – то и здесь Гусев откровенно нарушил статью 19 российского Закона о полиции, не предупредив Абдуллаева о намерении применить оружие.

Словом, что пнем об сову, что совой об пень – просто срок для инспектора выходит разный. Но российских националистов такие тонкости не интересуют. В русскоязычном сегменте интернета в полную силу разгоняется волна о том, что Александр Гусев вообще должен быть освобожден от наказания. Во всем, дескать, нацмен виноват, за что и поплатился. Почему? А потому что он является нацменом. Это-то и является самым тревожным. Обсуждение убийства Абдуллаева перешло в другую плоскость – систему отношений российской власти с азербайджанской диаспорой. Русские националисты сейчас кинулись обсасывать тему взаимоотношений новосибирского губернатора с главой Азербайджанской национально-культурной автономии Новосибирска Расимом Сахиб оглы Бабаевым, подсчитывать, кто из азербайджанской диаспоры каким из объектов недвижимости в Новосибирске владеет. Вопрос явно перерастает инцидент, который переходит все нормы цивилизованных отношений в правовом государстве: с одной стороны 19-летний гражданин Грузии, не сумевший совладать с эмоциями, с другой – взрослый вроде бы как мужик, при погонах, с оружием и с корочкой, не сумевший в силу слабой профессиональной подготовки осадить эмоционального юнца. В итоге – националистический сегмент русскоязычного интернета заходится в истерике. На видео инцидента отчетливо слышен крик напарника Гусева после выстрела: «Ты шмальнул в него! Ты в него шмальнул, дура! Ты его потушил!» «Дура» здесь – исчерпывающая оценка профессионализма инспектора его же товарищем. Но общественное мнение уже накручено. И «ярость вскипает, как волна». Вот только ни разу не благородная. Скажу больше – дурнопахнущая, мерзкая по сути своей, вызывающая брезгливость у любого нормального человека.

Вроде как в XXI веке живем, но вот случается такое – и из-под брендовой одежды, из-под парфюма, дезодоранта, ежедневного душа, ухоженной спа-процедурами и соляриями кожи тут же прет густопсовое, средневековое чучело национализма самого дурного толка. «Геройка» Бутина и ее мама-бандерша Симоньян, которые исподволь, но настойчиво разжигают тему, в силу ограниченности ума не понимают, что они делают. Какая разница, кто по национальности владелец того или иного бизнеса? Инвестиции интернациональны – и только националистам это неведомо. Какая разница, кто по национальности владелец того или иного бизнеса в Новосибирске, если он аккуратно платит налоги? Какая разница в том, кем по этническому происхождению является жертва трагедии? А если бы у инспектора была фамилия не Гусев, а Гусман? Это что-то поменяло бы? Россия всегда была примером многообразия. В Сибири в равной доле смешана кровь предков населения – донских казаков, польских шляхтичей, остзейских немцев, енисейских татар.