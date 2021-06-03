Хикмет Гаджиев о трагедии в Кельбаджаре и безопасности журналистов

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в Twitter информацией о гибели сотрудников СМИ в результате подрыва на мине в Кельбаджаре.

В частности, в своем твите помощник президента привел цитату из резолюции №1738 Совбеза ООН, напомнив мировой общественности о необходимости обеспечения безопасности журналистов и специалистов СМИ, действующих в зонах конфликта.

“В связи с этим Совбез напоминает, что журналисты, специалисты в области средств массовой информации и связанный с ними персонал, осуществляющие опасную профессиональную деятельность в зонах вооруженных конфликтов, должны считаться гражданскими лицами, их следует уважать и защищать”, - говорится в цитате из резолюции, которой Х.Гаджиев поделился в публикации.