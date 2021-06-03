Второй день «Формулы» в Баку: российский гонщик побеждает видео, обновлено 12:20
Гонку выиграл россиянин Роберт Шварцман из команды «Према».
2-е место у британца Дэна Тиктума («Карлин»), на 3-й позиции китаец Гуанью Жу («Уни-Виртуози»).
Вторая спринтерская гонка в «Формуле-2» начнется сегодня в 17:40.
А в 13:00 стартует третий свободный заезд в «Формуле-1».
* * * 11:47
В Баку проходит второй день соревнований по «Формуле-1» и «Формуле-2».
Суббота началась со спринтерского заезда в «Формуле-2». Уже на первом круге три пилота выбыли из борьбы. Новозеландец Лайам Лоусон («Хайтек»), британец Джек Эйткен и итальянец Алессио Деледда (оба из команды HWA) завершили выступление. Чуть позже к ним присоединился австралиец Оскар Пиастри («Према»).