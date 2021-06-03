2-е место у британца Дэна Тиктума («Карлин»), на 3-й позиции китаец Гуанью Жу («Уни-Виртуози»).

Вторая спринтерская гонка в «Формуле-2» начнется сегодня в 17:40.

А в 13:00 стартует третий свободный заезд в «Формуле-1».

* * * 11:47

В Баку проходит второй день соревнований по «Формуле-1» и «Формуле-2».